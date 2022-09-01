شرطة كربلاء: انتشال غريق في أحد أنهر المحافظة (صور)

2022/09/01 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وحدة الغوص التابعة إلى قسم

الشرطة النهرية في كربلاء من إنتشال جثة

غريق في احد انهر المحافظة، بعد تلقيها

نداء من عمليات الشرطة انتقلت مفرزة

الغوص إلى محل الحادث وانتشال جثة لشاب

يبلغ من العمر ٢٣

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