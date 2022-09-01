النفط العراقية تفتتح أول وحدة لإنتاج وكبس الهيدروجين بالبلاد

2022/09/01 | 13:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن افتتاح وحدة إنتاج وكبس الهيدروجين في مركز البحث والتطوير النفطي للأغراض البحثية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في العراق وبالجهد الوطني والإمكانات الذاتية.وقال مستشار الوزارة لشؤون الطاقة، …

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