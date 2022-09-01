الرئيس العراقي: أحداث المنطقة الخضراء مؤسفة ويجب التحقيق بشكل حيادي

2022/09/01 | 13:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة فرض الأمن …

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