2022/09/01 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد الاربعاء القادم موعداً لاصدار القرار

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