الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغ العراق بنقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة

2022/09/01 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى دولة أخرى.

وقال مصدر في اتحاد الكرة إن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ نظيره العراقي بنقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى دولة أخرى بسب الأحداث الجارية في العراق “.

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