لا كتب مدرسية جديدة في العراق.. “اعتمدوا على المسترجع”

2022/09/01 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، بعدم طباعة الكتب المدرسية للمناهج الدراسية للعام الجديد 2022- 2023.

وقال المصدر، إن المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام، مؤكدا أن الاعتماد بشكل كامل سيكون على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد مطلع شهر تشرين الاول المقبل.

وشهدت الأعوام الدراسية السابقة نقصا في المناهج الدراسية لجميع المراحل في اغلب مدارس البلاد، حيث واصل آلاف التلاميذ والطلبة تلقي دروسهم لاشهر عديدة دون استلام الكتب المدرسية.

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