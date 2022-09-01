2022/09/01 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت المحكمة الاتحادية، الخميس، 1 أيلول، 2022، يوم الأربعاء المقبل موعدا لاصدار القرار الخاص...

ظهرت المقالة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد الاربعاء القادم موعداً لاصدار القرار أولاً على المسلة.

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