البصرة تخسر تنظيم مباريات شباب آسيا لكرة القدم بسبب القتال بين المليشيات

2022/09/01 | 14:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة -الزمان توقف القتال في البصرة بعد اشتباكات عنيفة امس واليوم سقط فيها مسلحان من سرايا السلام و مسلحان من عصائب اهل الحق على خلفية المعارك التي نشبت في المنطقة الخضراء قبل ايام ، فيما تلقى الاتحاد العراقي بكرة القدم، قرارا محبطا اليوم الخميس، بنقل مباريات تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى دولة أخرى.وقال […]

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