الخارجية الصينية: نثمن عالياً المواقف الروسية من الاستفزازات الامريكية بخصوص تايوان

2022/09/01 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، وانغ ون بين، أن الصين تقيم تقييما عاليا موقف الجانب الروسي من الاستفزازات الأمريكية المحكوم عليها بالفشل في مضيق تايوان.وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “تقيم الصين تقييما عاليا موقف … Readmore

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