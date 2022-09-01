العقود الامريكية للغاز تسجل ارتفاعاً بعد تعزيزات على الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2022/09/01 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي ثاني زيادة شهرية على التوالي، بعد أن ارتفعت بنحو 1 بالمئة في آخر جلسات شهر أغسطس، بدعم من درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة عززت الطلب لتبريد الهواء ومع بقاء أسعار الغاز في أوروبا … Readmore

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