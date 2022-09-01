جدة تستضيف قمة قادة دول البحر الأحمر وخليج عدن

2022/09/01 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف مدينة جدة السعودية يوم الخميس المقبل، قمة قادة دول مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مصدر رفيع المستوى في الخارجية السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة التي تستمر يوماً واحداً.

ويضم المجلس 8 دول عربية وإفريقية هي السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي، التي صادقت هذه الدول في الأسبوع الأول من يناير(كانون الثاني) 2020 على ميثاق تأسيس المجلس، وعلى أن تكون الرياض مقره.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أفريقية في الرياض، أن جدول أعمال القمة يتضمن بنوداً، تتصدرها تطورات الوضع في اليمن، والقرن الإفريقي، وسبل مواجهة التهديدات التي تواجه دول المجلس في ظل توجه قوى دولية وإقليمية إلى ترسيخ نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، وسواحل البحر الأحمر.

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