2022/09/01 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة "الخير" في المحافظة، فيما اشارت الى أن الحملة ستشمل جميع مدن المحافظة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مدينة تكريت شهدت اليوم انطلاق المرحلة الأولى من حملة الخير لمناصرة البيئة بمشاركة 24 فريقاً تطوعياً من مختلف مدن المحافظة".واضاف، أن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب شارك مع المتطوعين بغرس الشجيرات الأولى للحملة في متنزه السوسن وسط تكريت ايذاناً بانطلاقها".وأكد الهلوب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المرحلة الأولى تهدف لزراعة مليون شجيرة في المحافظة لتحويل المحافظة الى منطقة خضراء، بدعم مباشر من حكومة المحافظة وبتنفيذ متطوعين".واكد أن "الحملة ستشمل جميع المدن بمشاركة الدوائر الحكومية المختصة ومساهمة الأهالي"، مشيراً الى أن "ذلك يعد واجباً وطنياً وأخلاقياً يقع على عاتق الجميع من أجل إعادة الغطاء الأخضر للمحافظة".وكان محافظ صلاح الدين قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً لمناصرة البيئة ضمن حملات الخير التي اطلقتها الفرق التطوعية في المحافظة.وشهدت صلاح الدين ذات الطابع الزراعي تغيرات بيئية خلال السنوات الأخيرة بسبب احتباس الأمطار وإهمال مساحات زراعية واسعة لأسباب عديدة ؛ما تسبب بزيادة الأراضي المتصحرة وانتشار الكثبان الرملية حسب إحصائيات دقيقة لدائرة الحماية من التصحر، ما سجل الحاجة الماسة لزيادة حجم الغطاء النباتي لأراضيها واستوجب التدخل العاجل لحكومة المحافظة بدعم المبادرة التطوعية لزراعة ملايين الشجيرات من أجل خلق بيئة أفضل للأجيال القادمة.





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