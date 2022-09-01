حرب الأردن المعقدة 

2022/09/01 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فبراير-شباط الماضي كان الملك الأردني بكامل لباسه العسكري "الميداني" على خط الحدود الشمالي لبلاده يخاطب جيشه مستخدما لغة تهديد قاسية وغير مسبوقة أعلن فيها "العين الحمراء" ضد كارتيل تجارة وتصنيع المخدرات.

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