هل تعاني من آلام الظهر؟ إليك بعض التمارين لتخفيفها واستعادة صحتك

2022/09/01 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تشعر بألم في الظهر، فربما يكون آخر ما تريد القيام به هو النهوض من السرير.لكنك في الواقع يجب أن تتحرك لتحقيق الراحة.ومن خلال هذه التمارين المقدمة من خبيرة اللياقة البدنية، دانا سانتاس، حدد أيٌ منها يمكنها أن يخفف من ألمك.

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