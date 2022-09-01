2022/09/01 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدم اذا سال ظلماً ترك حقدا وصدعاً يصعب معالجته ويطول اثره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر من استرخاص سفك الدماء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر من استرخاص سفك الدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).