2022/09/01 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، بتعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد صدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، إذ أظهر مؤشر النشاط التجاري (PMI) انخفاض في مجال الإنتاج الصناعي.وبحلول الساعة 12:28 بتوقيت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اليورو بنسبة 0.21‎%‎ مقابل الدولار الامريكي المركز الخبري الوطني.

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