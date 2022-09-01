دمى وجدار ذكي سر ريال مدريد في الركلات الحرة

2022/09/01 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا والليجا، مستوى تدريبات لاعبيه باستخدام جدار يتكون من 6 دمى بالحجم الحقيقي للإنسان، ترتفع وتتقدم للأمام وتتراجع للخلف عند تسديد اللاعب للركلة الحرة.ونشر النادي شريط فيديو يظهر جانباً من التمرينات أمام هذا الجدار الذكي الذي يطور مهارات نجوم مثل لوكا مودريتش وتوني كروس في تنفيذ الركلات الحرة ويحاكي ما يحصل في المباريات الحقيقية.واستطاع الساحر الكرواتي مودريتش التسجيل أمام جدار من 5 دمى ويبدو أن التمرن مع الدمى الذكية أثمر إذ سجل الريال هدفين من ركلتين حرتين حتى الآن في الليجا، واحدة على يد دافيد ألابا في مباراة الفوز على ألميريا والثانية على يد كريم بنزيمة في مباراة الفوز على إسبانيول.ويتربع الريال على عرش الليجا بعد 3 جولات لكن الاختبار الحقيقي سيكون عند ازدحام الجدول بعد انطلاق مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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