المالكي مخاطبا القوى الوطنية: انا اقف دوما الى جانب نداء التهدئة والاستقرار

2022/09/01 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الخميس، نداء إلى قادة القوى الوطنية في العراق، مؤكدا وقوفه دائما مع التهدئة والاستقرار، فيما دعا الى طاولة لقاء والتوقف عن الردود المتشنجة.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اقولها بصدق وحب واخلاص: ان صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وانني اقف دوماً الى جنب نداء التهدئة والركون الى الاستقرار، واشد على دعوات الاخوة القادة الذين يجمعهم الدين وحب ال البيت (ع) والوطن والهم الواحد".

وحذر المالكي، وفقا لبيانه "من مشاعر استرخاص سفك الدماء لأن الدم إذا سال ظلماً ترك حقدا وصدعاً يصعب معالجته ويطول اثره، فتعالوا الى كلمة سواء ان يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً".

وتابع: "كما ادعو كل اخوتي في الله أن يبتعدوا عن الاعلام المتشنج والردود القاسية وان لا يقترفوا الشتيمة والسباب (..) فعليكم مواجهة التزوير بالحقيقة والافتراء بالصدق والجفوة بالمحبة".

واوضح المالكي: "ما احوجنا اليوم الى ان نغفر لمن ظلمنا ونعفو عمن اساء الينا ونقترب ممن تباعد عنا ، فقد اوصانا نبينا وأئمتنا (ع) بان نكون زيناً لهم لا شيناً عليهم"، وختم بالقول "فالله الله في وطنكم واهله، والله الله في النعمة التي أصبحنا بها إخوانا".

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