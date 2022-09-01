رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي يؤكدان على التعاون في مختلف التحديات العالمية

2022/09/01 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، اليوم الخميس، على التعاون في مختلف التحديات العالمية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه".واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي".وأكّد السفير إريك شوفالييه "حرص بلاده على أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلد وتُحقق التقدم والتنمية للعراق".

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