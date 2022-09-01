رمي ورشق في الطرقات.. شاهد آلاف الأشخاص في إسبانيا يشاركون بمعركة طماطم

2022/09/01 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت معركة الطماطم "Tomatina" إلى شوارع إسبانيا في عامها الـ75 باستخدام شاحنات محملة بعشرات الآلاف من الأطنان منها.

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