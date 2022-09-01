بوتين لن يحضر جنازة غورباتشوف.. والكرملين يكشف السبب

2022/09/01 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، الذي توفي مساء الثلاثاء عن 91 عامًا.

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