خلال لقائه برئيس الجمهورية.. السفير الفرنسي: فرنسا تدعم الحوار لمعالجة المسائل السياسية في العراق

2022/09/01 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أعرب الأخير عن دعم بلاده “لمسار الحوار والتلاقي” في معالجة المسائل السياسية في العراق”.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 1 أيلول 2022، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي”.

وأكّد السفير إريك شوفالييه حرص بلاده على أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلد وتُحقق التقدم والتنمية للعراق، وفق البيان.

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