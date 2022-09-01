متأثرة بطعنات سكين.. العثور على جثة شخص متفسخة وسط محافظة النجف

2022/09/01 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بالعثور على جثة شخص متفسخة وسط المحافظة.

وذكر المصدر أن “الاجهزة الامنية عثرت على جثة أحد الفلاحين في العقد السادس من عمره بمنطقة حي المتنبي وسط المحافظة، بعد مضي عدة ايام على فقدانه”.

وأوضح المصدر، ان “الجثة عثرت عليها متفسخة بعد أيام على قتلها بعدة طعنات سكين حادة، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها”.

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