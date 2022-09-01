بوتين يغيب عن مراسم دفن غورباتشيف

2022/09/01 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي الذي توفي عن 91 عاماً، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: “نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في 3 سبتمبر (أيلول) الجاري وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يكون هنا”، وأوضح أن بوتين سبق أن توجه إلى المستشفى حيث توفي غورباتشيف في موسكو لوضع زهور قرب نعشه.

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