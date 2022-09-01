ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في تركيا

2022/09/01 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفعت تركيا اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% و50% للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80% في يوليو (تموز) الماضي.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى رفع التضخم بـ 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بـ 20%، وبـ 30% للقطاع العام والخدمات، و50% للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، والانخفاض الحاد في الليرة أكثر من 27% هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار محلياً.

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