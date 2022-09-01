ثلاثة قتلى في مواجهات بين مقاتلي سرايا السلام والعصائب في البصرة

2022/09/01 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – قُتل ثلاثة مقاتلين من “سرايا السلام”، الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و”عصائب أهل الحق”، أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، في مواجهات ليل الأربعاء الخميس في مدينة البصرة في جنوب العراق، غداة معارك دامية في بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.وتأتي هذه الاشتباكات التي انتهت أثناء […]

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