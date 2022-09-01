بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة زاباروجيه النووية

2022/09/01 | 16:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيه النووية

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