وزيرة الصحة البرتغالية تستقيل بسبب وفاة سائحة

2022/09/01 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، من منصبها، إثر وفاة سائحة هندية شابة نتيجة عدم وجود سرير لها في أحد المستشفيات.وجاء إعلان استقالة الوزيرة بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الشابة الحامل بطفلها، أثناء وجودها في زيارة للبرتغال، حسب ما نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس».ولقيت السائحة الهندية التي تبلغ من العمر 34 عاماً حتفها، بعدما تعرضت لسكتة قلبية، عندما كان يتم نقلها من مستشفى رفض إدخالها لعدم وجود سرير.وكانت المرأة حاملاً في الأسبوع 31، وتم نقلها إلى مستشفى سانتا ماريا، أحد أكبر مرافق الرعاية الصحية في البرتغال، بعد شكوى من ضيق في التنفس.وبعد أن استقرت حالتها، قرر المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر وهو ساو فرانسيسكو إكزافييه، لأن قسم حديثي الولادة أصبح مملوءاً، ولا يتوفر سرير حيث تعرضت لسكتة قلبية في الطريق وماتت.يذكر أن استقالة الوزيرة جاءت بعد انتقادات شديدة لإغلاق خدمات الطوارئ في البرتغال، ونقص الأطباء في المستشفيات، وانتشار حالات النساء الحوامل اللواتي عانين مضاعفات بسبب عدم قدرة الخدمة الصحية في البرتغال على الاستجابة.

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