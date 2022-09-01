2022/09/01 | 16:35 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/01 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).