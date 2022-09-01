المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل قضية حل البرلمان إلى الأربعاء المقبل

2022/09/01 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا في

العراق اليوم الخميس رفع جلستها في

دعاوى حل البرلمان إلى يوم الأربعاء

المقبل.

وقال بيان مقتضب للمحكمة اليوم إن

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

حددت يوم الأربع

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