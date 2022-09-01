شهيد فتوى المرجعية باع اثاث بيته ليخدم زوار الحسين :البديري عاش حسينيا ومات شهيدا

2022/09/01 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد قائد فرقة العباس القتالية في

البصرة الشهيد طاهر لازم البديري في

العام 1964 وسط عائلة شربت حب الحسين (عليه

السلام) بغشف يظاهي شفغ الطفل الرضيع

لحليب امه، أسرة كانت وما زالت بيوتها

منابر حسينية واهل

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