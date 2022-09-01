بالصور.. عبثٌ للإطفال يتسبب بحريق داخل مناطق زراعية في قضاء الشرقاط

2022/09/01 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حادث حريق في مناطق زراعية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل مناطق زراعية في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين”.

واضافت، أن “سبب نشوب الحريق كان نتيجة عبثاً للأطفال”.

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