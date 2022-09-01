بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تقضي برد دعوى للفتلاوي ضد رئيس الوزراء

2022/09/01 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية، في جلستها اليوم الخميس، برد دعوىٰ رفعتها النائب “حنان الفتلاوي” ضد رئيس مجلس الوزراء، حول تخويل وزير النفط التعاقد واحالة مشروع مد انبوب النفط من محافظة البصرة الى ميناء العقبة، وتحميلها المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

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