لم ينتبه للافتة التوقف فدفع الثمن.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفين بعد ثوان من عبورها التقاطع

2022/09/01 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع مراقبة من محل تجاري في طريق لايك القصة بأكملها تقريبًا.يبدو أن سائق الشاحنة لم ينتبه إلى لافتة توقف عند سكة القطار واستمر في القيادة، بعد ثوان ارتطم قطار بها.

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