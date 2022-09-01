سقط من النافذة.. وفاة غامضة لرئيس شركة نفط روسية عملاقة

2022/09/01 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، رافيل ماجانوف، الخميس، بعد سقوطه من نافذة مستشفى في موسكو، لتصبح وفاته، الأحدث في سلسلة من حالات مماثلة لرجال أعمال روس لقوا حتفهم بصفة مفاجئة وغير مفهومة.

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