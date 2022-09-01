إيران جوّه جوّه

2022/09/01 | 17:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي نوعان من العرب والعراقيين الذين أيدوا تظاهرات الصدريين واعتصاماتهم، واحتلالهم مجلس النواب، وحصارهم لمجلس القضاء الأعلى، وإغلاقهم الطرق العامة، وتعطيلهم عمل المؤسسات، وخاصة الخدمية منها.الأول من ذوي النوايا...أكمل القراءة ←

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