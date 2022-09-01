قانون الوطنية العراقي

2022/09/01 | 17:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف ما مِنْ طائفي وعميل لإيران وجندي مِنْ جنود حرسها الثوري، وما من فاسد ومرتش ومرتكب انتهاكات وقاتل أطفال ومغتصب نساء ومُخرّب بيوت ومُهجِّرِ مساكين، وما من ناكر...أكمل القراءة ←

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