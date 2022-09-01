العراق بين نوايا وهواجس الحاج والسيد

2022/09/01 | 17:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صبحي ساله يي الحقيقة التي لا يمكن إخفائها في العراق هي أن العملية السياسية، بعد تفريغها من محتواها نتيجة تهميش وخرق الدستور والتدخل الخارجي وتشريع قوانين وإصدار قرارات تخدم الفساد...أكمل القراءة ←

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