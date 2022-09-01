2022/09/01 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد العصائب..”كتائب الإمام علي” تغلق مكتبها في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد العصائب..”كتائب الإمام علي” تغلق مكتبها في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد العصائب..”كتائب الإمام علي” تغلق مكتبها في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).