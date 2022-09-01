2022/09/01 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: هبطت أغلب أسواق الأسهم الخليجية وبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس، أولى جلسات شهر سبتمبر الجاري، مقتفية أثر الأسواق العالمية والتي تشهد تراجعاً وسط توقعات بشأن رفع الفائدة من قبل بنوك أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أولى جلسات سبتمبر.. أسواق الخليج ومصر تقتفي أثر هبوط البورصات العالمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أولى جلسات سبتمبر.. أسواق الخليج ومصر تقتفي أثر هبوط البورصات العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).