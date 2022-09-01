السجن والغرامة بمقدار 100 مليون دولار بحق مسؤول في مصرف الرافدين

2022/09/01 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَّ تقدير أقيامها وفتح حسابٍ خاصٍّ في مصرف الرافدين؛ لإيداع الإيجارات الناتجة عنه.

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