2022/09/01 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وزارة التربية، الخميس 09/01/2022، أن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد سيتم بعد...

ظهرت المقالة التربية: العام الدراسي الجديد يبدأ بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني أولاً على المسلة.

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