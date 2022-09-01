سوريا تحذر إسرائيل: ستدفع الثمن

2022/09/01 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الخميس 09/01/2022، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على...

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