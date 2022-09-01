2022/09/01 | 17:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v3h2_XgY_es

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أثر الكتاب الالكتروني في ضعف إقبال الشباب على الكتاب الورقي؟ | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل أثر الكتاب الالكتروني في ضعف إقبال الشباب على الكتاب الورقي؟ | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).