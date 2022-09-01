تعدين البيتكوين .. صعوبة أكبر وأرباح أقل

2022/09/01 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت صعوبة تعدين عملة البيتكوين بنسبة 9.26% خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لبيانات الموقع الإلكتروني «بي تي سي دوت كوم»، ويُظهر التحليل الذي أجراه الموقع أن صعوبة التعدين في الشبكة هي الأعلى منذ يناير؛ حيث بلغت 30.97 تريليون دولار فيما يحوم معدل التجزئة في الوقت الحالي فوق 230 إكساهاش/ الثانية (EH/s).ويرى الخبراء أن زيادة الصعوبة ظاهرة صحية تشير إلى تنامي الشبكة، وعلى العكس من هذا، فإن تراجع الصعوبة تثير القلق، لأنها تعني تراجع المعدنين عن نشاطهم على الشبكة مما يجعلها أقل فاعلية.وتعدين البيتكوين عملية يجري فيها استخدام أجهزة كمبيوتر قوية للتحقق من المعاملات على بلوكتشين، وتتم مكافأة شركة التعدين مع كل مسكوكة بيتكوين جديدة، وفي العادة تكون هذه الشركات كبيرة وتستخدم حقول السيرفرات وتستهلك الكثير من الطاقة لذلك علقت شركات في تكساس عملياتها في الشهر الماضي لتقليل الضغط على شبكة الطاقة وترشيد الاستهلاك أثناء موجة الحر وهي خطوة تجعل تعدين البيتكوين أكثر سهولة.والآن بعد معاودتها العمل مرة أخرى بعد أسابيع وازدياد صعوبة التعدين إلا أن أرباح هذه الشركات قد تنخفض بسبب الحاجة إلى المزيد من قوة الحوسبة، وبالتالي قوة الطاقة فيما ظلت قيمة البيتكوين راكدة؛ حيث يجري تداولها في الوقت الحالي بمبلغ 20205 دولارات، وفقاً لبيانات «كوين جيكو»، بعد أن كافحت لأشهر لتخطي حاجز 25000 دولار وانخفضت بأكثر من 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 69،044 دولار في نوفمبر.

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