وارسو تطالب ألمانيا بتعويضات حرب بقيمة 1.3 تريليون يورو

2022/09/01 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدرت الحكومة البولندية، الخميس، قيمة الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية بـ1300 مليار يورو، معلنة أنها ستطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات.وقال نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم خلال مؤتمر صحفي، إنه مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو)، مضيفاً أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون طويلة وصعبة.

أ ف ب

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