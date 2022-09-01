العدل: الإفراج عن (793) نزيلاً خلال شهر ‏اب الماضي

2022/09/01 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، الإفراج عن (793) نزيلاً خلال شهر ‏اب الماضي بعد انتهاء محكوميتهم .‏

وقال بيان صادر عن العدل تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة اطلقت ‏سراح ( 691) نزيلاً من الرجال من الاقسام التابعة ‏لمحافظة بغداد ومن سجن النساء / بغداد بلغ ‏‏(102) نزيله خلال الشهر الماضي" .‏

واضاف البيان ان "الدائرة اتخذت كافة التدابير ‏والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة ‏التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم"‎.‎

واشار البيان، إن ملاكات الدائرة كل من التسفير ‏ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات ‏والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ‏ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا ‏والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات ‏العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، ‏حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل"‎.‎

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