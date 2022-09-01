العدل: الإفراج عن (793) نزيلاً خلال شهر ‏اب الماضي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، الإفراج عن (793) نزيلاً خلال شهر اب الماضي بعد انتهاء محكوميتهم .
وقال بيان صادر عن العدل تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة اطلقت سراح ( 691) نزيلاً من الرجال من الاقسام التابعة لمحافظة بغداد ومن سجن النساء / بغداد بلغ (102) نزيله خلال الشهر الماضي" .
واضاف البيان ان "الدائرة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".
واشار البيان، إن ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".
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