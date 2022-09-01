بعد رفض أنديتهم تفريغهم.. (4) لاعبين يعتذرون للإلتحاق بمنتخب الشباب في التصفيات الآسيوية

2022/09/01 | 17:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتذر أربعة لاعبين عن الالتحاق بمنتخب الشباب في التصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في الرابع عشر من أيلول الجاري.

اللاعبون الذين اعتذروا هم: آلاي علي (السويد)، شربل شمعون (أستراليا)، أمين الحموي (السويد) والكسندر اوراها (انكلترا)، وجاء سبب الاعتذار للالتحاق بمنتخب الشباب في التصفيات الاسيوية، هو رفض انديتهم تفريغهم للمنتخب في الوقت الحالي، وسيلتحق بالمنتخب فقط بلند إزاد لاعب غرافشاب الهولندي.

وأجْرَى منتخبُ الشَباب أولى وحداته التدريبيّة، أمس الأربعاء، في ملعبِ هندرين ضمن مُعسكره المُقام في مُحافظةِ أربيل.

يذكرُ أن منتخبَ الشباب سيلاقي اليوم نادي نوروز في أولى مُبارياته الإعداديّةِ لتصفياتِ شَباب آسيا.

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