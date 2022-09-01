حسين فهمي: مهرجان القاهرة أصبح منحصراً في “الفساتين” وسوف نغيّر كل ذلك

2022/09/01 | 17:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، في لقاء إعلامي عقده، مساء أمس الأربعاء، عن تحضيرات الدورة الـ44 للمهرجان، والتي ستُقام في الفترة من 13 إلى 22 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وعن شكل الزي الرسمي الذي سيحضر به المدعوون جميعاً، سواء الفنانون أو الإعلاميون.

وقال فهمي إن “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مهرجانات الفئة الأولى”، موضحاً “لما جيت المهرجان لقيت أن كل واحد بيلبس اللي هو عايزه، أنا لما حد بيجيلي البيت مش هستقبله بالبيجاما، هلبس كويس والستات تلبس لطيف”.



وأضاف: “للأسف الشديد الأمر تطور لأكثر مما كنت متخيل، وبقى عبارة عن (وريني يا حبيبتي الفستان طيب لفي كده… مين اللي عامل التسريحة واسمه إيه الكوافير؟)..



مش ده المهرجان”.

وأكد حسين فهمي “يجب أن نبقى ملتزمين بالملابس الرسمية في كل المهرجانات الدولية، ألان ديلون عندما جاء لمهرجان كان، جاء بالبدلة السموكن على كتفه، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للّباس الذي بنتفق عليه دولياً”.

واختتم حسين فهمي تصريحاته قائلاً: “نفس الزي الرسمي سيبقىى موجوداً، والناس سوف ترتدي ملابس جيدة حتى تكون “شيك” حتى يكون مهرجان قيم جداً”.

وحول تخلّي مصر عن جناحها في “مهرجان كان السينمائي”، والذي ورد في مقال لأحد الصحافيين، علّق الفنان حسين فهمي على ذلك بالقول: “نعم لا بد للسينما المصرية صاحبة التاريخ العريق في تشكيل الوجدان المصري والعربي لسنوات طويلة أن يكون لها تواجد يليق بها في المحافل السينمائية الدولية، لكن ما كان باليد حيلة”.



وأضاف: “نحن على ما نحن فيه لا يمكننا إلا اللجوء إلى أصدقائنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإظهار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في أحسن صورة ممكنة”.

واختتم فهمي حديثه بالقول: “أتصور أن المسألة هي تغيير أشخاص وأن الأمور سوف تستمر كما هي عليه، فأنت تعرفني جيداً وتعرف كيف أدير الأمور كما ذكرت”.

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