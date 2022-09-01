قوة من الحشد والجيش تحاصر عدداً من عناصر داعش بأحد أنفاق الموصل

2022/09/01 | 17:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من الحشد والجيش تحاصر عدداً من الدواعش بأحد أنفاق الموصل.

وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة من استخبارات الحشد والجيش، تمكنت، اليوم الخميس، من محاصرة عدد من إرهابيي داعش في أحد الأنفاق غرب الموصل”.

وأضاف، أن “قوة الاستخبارات التابعة لعمليات نينوى للحشد بالتعاون مع الجيش تمكنت من العثور على نفق اختباء لعناصر داعش الارهابي غرب الموصل”.



وتابع البيان أن “القوة المشتركة تحاصر الإرهابيين وتعالج المنطقة المحيطة بالنفق”.

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